朴寶劍演雲畫的月光 韓收視率奪冠

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韓國收視率調查公司「尼爾森韓國」今天表示，5日晚播出的KBS 2TV連續劇「雲畫的月光」第5集南韓全國平均收視率達19.3%，首都地區收視率達20.0%，高居同時段冠軍。

南韓聯合新聞通訊社指出，由23歲朴寶劍和17歲金裕貞聯袂主演的「雲畫的月光」，第1-2集的全國平均收視率為8%以上，第3-4集收視率達16%以上，第5集逼近20%，收視率一路上揚。

韓劇「雲畫的月光」講述著女扮男裝入宮的太監（金裕貞飾）與朝鮮王朝王世子（朴寶劍飾）之間的愛情故事。此劇效倣「成均館緋聞」的成功模式，但演員陣容更年輕，更顯青春氣息。

據報導，同一時段，SBS電視台「月之戀人－步步驚心：麗」收視率進一步下滑，5日播出的第4集全國平均收視率為5.7%。MBC電視台「怪物」的收視率為9.4%。1050906

(中央社)