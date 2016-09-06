北市聯合婚禮 9日報名截止

台北市民政局表示，北市105年第2場聯合婚禮，將於11月12日舉行，即日起至9日受理報名，歡迎設籍在台北市，或在台北市就學、就業的準新人報名參加。

民政局長藍世聰表示，成立家庭與婚姻，應屬每個人與生俱來的權利，因此本場次聯合婚禮同時也歡迎同志伴侶報名參加，市府以尊重包容、自由平等的原則，邀請所有新人參加聯合婚禮，期盼社會大眾能夠更加理解多元家庭、同志伴侶以及愛情的真諦。

民政局說，為向新人祝賀，市府提供新人賀禮為好禮四選一，包括空氣清淨機、吸塵器、電鍋加烤箱，及禮券等，另將舉辦幸福好運抽活動，婚禮現場將抽出一對幸運的新人，贈送飯店雙人住宿券。

符合報名資格者可於報名期間至台北市各區公所人文課現場報名，亦可採線上報名（報名網址：http://canet.civil.taipei/umarry/）後再郵寄資料至民政局（郵寄地址：台北市信義區市府路1號9樓北區）即可完成報名。

民政局說，通常下半年場次參加的新人會比較多，提醒準新人儘快報名，名單將會在13日公布於聯合婚禮網站。相關訊息可在台北市聯合婚禮專屬網站上查詢，或可電洽民政局人口政策科（電話：1999轉6170）洽詢。1050906

(中央社)