涉盜用客戶上億元 日盛銀新營分行經理沈宜鈴被起訴

日盛銀行新營分行33歲業務資深經理沈宜鈴，7年來涉嫌以五鬼搬運法盜用17名客戶資金1億4432多萬元，日前被客戶發現帳戶裡的現金憑空消失，向日盛台北總行投訴並向台南地檢署檢舉後，沈女發現東窗事發，也自行向新營警分局投案。台南地檢署偵查終結，依違反《銀行法》將她提起公訴，經移審台南地方法院後，法官諭令10萬元交保候傳。

檢方指出，被告沈宜鈴因自己與客戶投資的連動債在2008年底金融風暴大虧，為彌補客戶和自己的損失，7年多來先後利用擔任業務高專、業務襄理、業務副理、業務經理、業務資深經理等職務之便，鎖定黃姓等17名客戶，分別佯以購買基金、保險、員工優惠存款等投資方式；或擅自以客戶網路銀行之帳號及密碼，製作財產權變更紀錄；或利用保管客戶存摺、印章的機會，挪用客戶款項，轉入他人或客戶自身帳戶內， 共計挪用客戶金額新臺幣1億4432萬4781元，以支付客戶本金或定期、不定期回補利息或彌補其他客戶長期投資虧損，被害人被A走的金額都在6、700萬上下。

(中時)