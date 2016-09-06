涉盜用客戶上億元 日盛銀新營分行經理沈宜鈴被起訴
日盛銀行新營分行33歲業務資深經理沈宜鈴，7年來涉嫌以五鬼搬運法盜用17名客戶資金1億4432多萬元，日前被客戶發現帳戶裡的現金憑空消失，向日盛台北總行投訴並向台南地檢署檢舉後，沈女發現東窗事發，也自行向新營警分局投案。台南地檢署偵查終結，依違反《銀行法》將她提起公訴，經移審台南地方法院後，法官諭令10萬元交保候傳。
檢方指出，被告沈宜鈴因自己與客戶投資的連動債在2008年底金融風暴大虧，為彌補客戶和自己的損失，7年多來先後利用擔任業務高專、業務襄理、業務副理、業務經理、業務資深經理等職務之便，鎖定黃姓等17名客戶，分別佯以購買基金、保險、員工優惠存款等投資方式；或擅自以客戶網路銀行之帳號及密碼，製作財產權變更紀錄；或利用保管客戶存摺、印章的機會，挪用客戶款項，轉入他人或客戶自身帳戶內， 共計挪用客戶金額新臺幣1億4432萬4781元，以支付客戶本金或定期、不定期回補利息或彌補其他客戶長期投資虧損，被害人被A走的金額都在6、700萬上下。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。