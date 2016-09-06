睽違4個月 郭俊麟重返西武一軍

睽違近4個月，郭俊麟總算重返日職一軍戰場。（本報資料照）

當眾人皆為吳念庭在西武獅先發，陳冠宇奪下本季首勝而欣喜之時，又有來自日本的好消息傳來！台灣好手、效力西武獅的郭俊麟在相隔近4個月後，總算再次盼到升上一軍的機會，據日媒6日報導，他預計將於8日對上千葉羅德先發出賽，依照輪值推算，或也有望跟效力羅德的陳冠宇同場較勁。

郭俊麟在年初的12強賽威風八面，身手讓國人們印象深刻，但回歸日職後，本季投11場比賽、僅有2場先發，自責分率高達8.10，其中5月的兩次先發，先對上軟銀投5局失4分，飆出5K表現平平，卻在7日比賽大爆炸，只投1.2局就被狂掃8分，連吞兩敗後被降到二軍磨練。

而近期西武獅十龜劍因狀況不佳降二軍，先發戰力不足，而郭俊麟又於本月3日擔綱先發，投5局僅被打3安、沒有失分，好的表現也終於為自己掙得重返一軍戰場的機會，西武球團指出，預計會安排他在8日先發對決羅德。

值得一提的是，今年郭俊麟對上洋聯其他球隊，自責分率皆在4以上，但僅有對羅德還未有失分紀錄，另外1日先發表現出色的陳冠宇，照輪值來看，到6日時已休息5天，若有登板機會，屆時就能上演「台灣雙強投對決」的精采戲碼。

(中時電子報)