台彩史上最大手筆 中秋雙十加碼9.4億元
台彩推出史上最大手筆中秋、雙十大加碼活動，總加碼金額高達9.4億元。
除了加碼金額史上最多之外，台彩總經理黃志宜表示，此次加碼時間是也史上最長，從中秋到雙十，另外，加碼類別也相當多，預計此次加碼活動可以再提升26億元銷售金額。
黃志宜說，今年秋季台彩推出二波的加碼活動，1、是大樂透的9/13及9/16連續2期除頭獎保證1億元外再加碼8千萬元。2、9/13~9/27的5期中的二獎至陸獎也有加碼，分別固定加碼100萬元、5萬元、1萬元、5千及1千元。至於每5分鐘開獎一次自9月13日至26日總計加碼14天。
至於雙十節國慶加碼，10月4日及7日連續2期開獎的大樂透各加開20組500萬元，民眾買一注，除了有機會可以對中保證頭獎一億元外，還可以對20碼組加開獎項，等於有21次中獎的機會。
黃志宜說，如果10/4及10/7加開獎項有部分無人中獎時，都將合併於10/11續加開，如果在10/11還是沒有完全開出時，會至10/14開出，若至10/21仍有加開組數待開出時，若當期還是有部份無人中獎，無人中獎之各組加開獎項獎金平均分配至當期有人中獎之加開獎項獎金，由當期加開獎項各組中獎人依中獎注數均分獎金。
在今彩539則從10/3至10/22 期期頭獎從8百萬元提到1千萬元，二獎也從原本2萬元至3萬元。
(中時)
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