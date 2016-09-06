慶中秋》周休來八里買「幸福柚」狂抓「寶可夢」

八里農友黃阿發栽種文旦柚已經二十餘年，並且多次代表八里區參與文旦柚評鑑比賽，屢屢獲獎。（新北市農業局提供）

農業局與八里區農會致力於提升農產品價值，將文旦柚塑造成文創商品，推出限量心型文旦柚「幸福柚」，外型獨特，浪漫討喜，並於9月10日、11日舉辦「新北有寶柚，美味安心GO」新北文旦柚推廣展售，歡迎大家來左岸體驗最優質的新北市文旦柚。八里農友黃阿發栽種文旦柚已經二十餘年，並且多次代表八里區參與文旦柚評鑑比賽，屢屢獲獎。黃阿發自102年起嚐試種植心型文旦柚，起初由於技術不純熟，第一年大多數果實失敗，但透過努力不懈的精進研發，終於栽培出完美幸福柚，如今勘稱「幸福柚達人」。

幸福柚達人黃阿發表示，幸福柚果實約雞蛋大小時就要裝模，且時常要注意果實在模具裡的變化，照顧過程須投入大量耐心與愛心，還要慎防病蟲害侵襲，比栽培一般文旦柚還要辛苦。剛開始嚐試栽培時，果型及外皮色澤皆不理想，只好忍痛丟棄大部分柚子，但憑藉著自己對八里文旦柚的熱情，即使100顆裡失敗了99顆，只要有1顆能成功，就會努力堅持下去，近年來隨著經驗累積越來越上手，成功率已達8-9成，每顆幸福柚外型飽滿，果皮鮮綠，心中充滿無限成就感。

新北市農業局表示，今年幸福柚產量約2000顆，主要以觀賞、送禮為主，由於外型討喜，詢問度相當高。9月10日、11日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北有寶柚，美味安心GO」新北文旦柚推廣展售，現場有幸福柚禮盒與最優質的文旦柚，還有釣文旦、疊文旦、文旦柚果凍DIY及藝人表演。

另外配合抓寶熱潮，展售會期間在現場設置寶可夢灑花補給站，歡迎大家在捕捉寶可夢的同時，也將新北市最優質、最安心、最美味的文旦柚也一起捕獲回家，歡渡中秋佳節。欲購買文旦柚產品請洽八里區農會02-2610-2996、新店地區農會02-2910-6666、淡水區農會02-2620-2290、林口區農會02-26011226、五股區農會02-2292-3571。

(中時電子報)