柯震東吳可熙演活底層 老外驚長相不同
新片「再見瓦城」昨晚在威尼斯影展全球首映，映後觀眾掌聲達3分鐘，映後觀眾看見戲中扮演底層角色的男女主角柯震東、吳可熙盛裝出席驚訝說，「怎麼會是這樣時尚的年輕人」。
「再見瓦城」入圍威尼斯影展威尼斯日正式競賽，威尼斯5日晚間5時舉行世界首映，導演趙德胤率柯震東、吳可熙盛裝出席，現場超過600個座位座無虛席。
電影結束後觀眾掌聲長達3分鐘，趙德胤很驚訝觀眾反應如此熱烈，「一直鼓掌、一直鼓掌，讓我有點不知所措，總之就是很高興，演員的整體的表現有受到肯定，看得出來國外的觀眾蠻喜歡這部電影，很開心大家都很支持」。
被要求給予演員表現打分數，趙德胤給出99分，讓一旁的柯震東、吳可熙非常開心，「這部片可以看得到他們的誠意，以及他們這一年的努力」。
柯震東、吳可熙昨天也是第一次看到電影，吳可熙看完後非常感動，很享受這場電影，想起一整年辛苦過程，映後接受觀眾掌聲，「給予我精神上很大的肯定，非常感謝來看片的觀眾」。
柯震東開玩笑說，「之前帶有太多對導演的恨意，原來訓練、折磨都是有成效的」回想這一年辛苦過程，「看見這些成果呈現在銀幕裡面，真的很開心，今天看完蠻感動」。
倒是觀眾訝異兩人原來是「時尚的年輕人」，好奇柯震東、吳可熙如何被趙德胤「徹地改造」成工人，趙德胤說，「我要求他們不要演戲，而是真實生活在角色中」。
柯震東自認與角色生活差距很大，「我跟著導演去緬甸生活，又到泰國工廠打工，跟其他工人一起工作，漸漸了解到他們努力奮鬥的精神」；吳可熙想起當時被導演要求去餐廳洗碗歲月，後來在工廠與工人相處都成為角色養分，兩人都認為幫助自己進入角色。
「再見瓦城」12月9日全台上映。1050906
(中央社)
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