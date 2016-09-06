旺福主唱為寫歌 幻想自己是莫文蔚
旺福樂團主唱小民獲邀擔任音樂研習營的作曲導師，他透露，「曾為了寫莫文蔚的歌曲，幻想自己就是性感女神莫文蔚。」以幽默逗趣的方式引領同學尋找創作樂趣。
歌手伍思凱日前在花蓮開辦音樂研習營，他親自邀集旺福樂團主唱小民、作詞人方文山、唱片製作薛忠銘等音樂人，傳授音樂新兵創作經驗及相關知識。
旺福樂團主唱小民擔任作曲導師，在課堂中，以自身經驗勉勵創作的同學們，「就算台下沒有尖叫聲，也不要將自己心中的尖叫聲熄滅。」更透露，曾為了寫莫文蔚的歌曲，幻想自己就是性感女神莫文蔚，以幽默逗趣的方式引領同學尋找創作樂趣。
歌手周杰倫御用作詞人方文山，在課堂上一一幫同學們分析歌詞，並提供了寫歌詞不可或缺的3要素「原創性的句子、感情的最大公約數、適當的韻腳」。對於獨樹一格的中國風曲式的作詞秘訣，方文山說，收集歷史背景資料和場景畫面是不二法門。
流行音樂製作人薛忠銘則跟大家分享，音樂製作的經驗、聲音的運用方式，以及錄音時如何找到聲音最佳的時間點，強調作音樂要回到最基本面，主旋律是歌曲好不好聽的關鍵，編曲工具是輔助、也可加分，希望大家要永遠保持熱情，燃燒自己才能照亮別人。
久未開金口獻唱的伍思凱，特地現身學員的成果發表晚會，帶著樂團、向學員們演唱他為「歌神」張學友創作的「情網」，及自己的歌曲「分享」，並將歌曲分別改編成爵士版及搖滾版，用「身教」讓台下的學員們感受音樂的魅力。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。