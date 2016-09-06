港媒評立法會選舉：本土自決派崛起

我要評比

香港立法會選舉結束，本土自決派崛起。有報章指出，這股新力量將成為建制陣營、泛民主派陣營以外的一股政治力量。

明報今天發表社評指出，這批本土自決派青年和他們代表的群體，已經是客觀存在，作為管治者應該重視他們，與他們交流溝通，尋求建立工作關係。

但一隻手掌拍不響，本土自決派6人當選之後，在議會宜應取態開放，勿抗拒磨合，因為選民賦予權力是期望議員在議會內做事，而非期望他們一事無成。

星島日報發表社論指出，在立法會選舉中，建制派陣營穩守陣地，成績算理想。

而泛民陣營則出現碎片化，政治光譜大為拉闊和分散，由傳統泛民到激進本土派都有，對立法會的運作和議事質素帶來新挑戰。

社論表示，激進本土派本來就對傳統泛民不滿，進入議會後，是否願意在各項政經民生議題上與泛民協調，也就成為問號。

香港經濟日報的社評指出，香港經濟、民生以至政制發展已滯後多時，不容再蹉跎，各持份者都應深思，如何應對議會新局，為香港覓出路。

社評表示，議會新人第一課應學的，是政治是妥協藝術，若只高談理想、漠視現實掣肘，議會只怕在沒完沒了的爭議中一事無成。

這樣的話，不但香港繼續原地踏步，年輕新議員也勢虛度4年任期，有志難伸。

社評也呼籲港府及北京當局回應港人求變之心，以解開行政立法死結、化解陸港心結的必答題。1050906

(中央社)