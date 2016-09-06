加拿大代理孕母 有人樂此不疲

特派員看世界專欄印度政府日前傳來禁止商業代理孕母的消息，在世界另一端的加拿大，適逢多家重要媒體推出代理孕母專題報導，讓人得以一窺「加拿大代理孕母」情形，有人樂此不疲。

其中，「渥太華代理孕母為外國父母產下第5名嬰兒」，是加拿大廣播公司CBC在8月底推出的第一篇代理孕母專題報導。接受專訪的卡梅隆（Amy Cameron），今年40歲，是住在渥太華的一位代理孕母，她把自己剛生下的小嬰兒朱莉，交給了另一個女人、來自挪威的婦女雷瓦（Hilde Reva），兩人當場都熱淚盈眶。

小朱莉是卡梅隆生下的第11個孩子。在11個孩子當中，有5個是她無償幫助挪威父母「代孕」的孩子。在生下小朱莉之後，她又接到了新的代孕請求，將繼續幫助其他家庭實現擁有孩子的夢想。

CBC這篇報導第2天還有後續，談的是挪威婦女雷瓦必須在加拿大完成複雜的文書作業程序，才能真正成為小朱莉的母親。而在加拿大政府的眼裡，小朱莉可是不折不扣的加拿大人。

由於一些規定仍然含混不清，讓倡儀代理孕母制度的人士直稱，在加拿大「代理孕母」這塊領域，猶如「西部蠻荒之地」。

加拿大明文規定，代孕行為必須是出於幫助他人，所有代孕婦女都是「志願者」。

雷瓦是透過一個加拿大的代孕機構，尋求「加拿大代孕選擇（Canadian Surrogacy Options）」的服務，在網上遞交申請後，等待了半年，最後找到代孕婦女卡梅隆。

該機構告訴雷瓦夫婦，整個過程需要支付3萬（約新台幣73萬8452元）到7萬5000元加幣（約新台幣184萬6129元），這些錢是用來支付醫療費用、法律費用以及代理孕母在懷孕期間的必需開支。

從法律上來看，加拿大在2004年通過了「人工助生法案（Assisted Human Reproduction Act）」，明文禁止商業代孕，任何人不得支付或承諾支付金錢給代理孕母，也不能提供對價或其他服務，更不能以有償廣告招募代理孕母。

此外，代理孕母必須年滿21歲。若違反規定最高可罰50萬元加幣及入獄10年。也因此，公然招攬代理孕母意圖牟利者，在加拿大極為罕見。

代孕制度在加拿大，仍在摸索中前進。2010年，加拿大最高法院駁回了相關法案中的多項規定，使得不少因代孕而衍生出來的權利義務問題，變得更含糊。例如，加拿大代孕不得收取服務費用，只能補償特定開銷，但開銷內容為何並沒有明確規定。

加拿大擁有全民健保制度，健保協助支付所有準媽媽在懷孕分娩期間的開銷，這些準媽媽包括代理孕母在內。有些代孕機構就特別在廣告中強調，加拿大有這方面的醫療福利。

當部分國家像是印度、泰國和墨西哥對外國父母關上代孕大門時，加拿大顯然成為各國尋求代理孕母的寶地。

「加拿大代孕在線（Surrogacy in Canada Online）」創始人羅茲罕里奇（Sally Rhoads-Heinrich）告訴CBC，她手上現在有500多件外國父母等候代理孕母的申請案，因為申請案太多，目前她的機構已經暫停接受新的申請。

儘管加拿大看似代理孕母寶地，加拿大倡議代理孕母制度的人士卻也擔心，加拿大有關「嬰兒誰屬」的法律規定，對外國父母不利。根據加國法令，誰產下嬰兒，嬰兒就屬誰。即使代理孕母和等待接收嬰兒的父母簽署交出嬰兒的協議，孕母仍然有權反悔。

倡議者呼籲加拿大政府在健全代孕制度的同時，允許代理孕母得到金錢報償，一方面藉此避免加拿大福利遭到濫用，也可遏止外國父母一窩蜂湧向加拿大的熱潮。

不過如同小朱莉的挪威父母所說，加拿大代孕婦女都是志願者，這正是吸引他們來加拿大的原因，因為這些代孕婦女是真心想要幫助他人。如果代孕成為一種「金錢交易」，有些婦女可能是迫於各種壓力、甚至被人強迫進行代孕服務。

而志願代理孕母，顯然是一項極其另類的「加拿大製造」服務。相關的權利義務規範以及社會福利資源的使用，隨著愈來愈多案例浮現檯面，勢必會引起更多的關注。1050906

(中央社)