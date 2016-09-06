費時2年修復 隋煬帝蕭后冠露面

隋代蕭皇后冠經2年多修復後，今再度與世人見面。（圖/中新網）

陝西省文物保護研究院昨日在西安宣布，歷經2年多時間終將后冠修復完成，隋煬帝皇后蕭氏后冠是2013年於揚州市的煬帝與皇后墓中發現，距今約1,400年前，是目前發掘最完整的頭冠。

據人民網報導，2013年3月在揚州市發掘的隋代蕭皇后后冠，在經過陝西文保院2年多的細心修復後，如今重現世人面前。當初發現之初毀損嚴重，揚州文物部門委託有多次修復隋唐文物經驗的陝西文保院協助，利用X光和3D掃描技術，才逐步讓這個用金、玻璃、漢白玉、珍珠等10種材料製成，並有12塊水滴形飾、13棵花樹的后冠找回風采。

出土後的蕭皇后后冠修復後原貌。（圖/中新網）

史書上記載蕭皇后（567－647年），又稱煬愍皇后。出生於西梁朝廷，父親是西梁孝明帝蕭巋，16歲那年嫁給尚是晉王的楊廣為王妃，後於41歲之年被冊封為皇后。曾多次與煬帝下揚州，夫妻相當和睦相愛。但在煬帝於揚州被宇文化及所弒、皇后被迫攜宗室子女北上東突厥避難，直到60多歲的暮年才被唐朝皇室接回長安。返京後的蕭皇后倍受唐太宗禮遇，此后冠據判斷便是太宗以皇后禮制將她與煬帝合葬時，特別給予的榮譽。

修復後皇后后冠上共13顆花樹，比隋代禮制多出一顆。（圖/中新網）

修復前後的出土原件與修復配件對照。（圖/中新網）

皇后冠的修復工程中，其構造、物件和工藝都讓研究人員興奮不已，除了珮飾13顆花樹高於隋朝皇后禮制外，以及首次發現隋唐時期在南方的棉花證據，為研究棉花傳播提供了新的資料。陝西文物保護研究院如今除修復原件外，亦完成仿制品，預計將於本月15日與真品共同在揚州博物館公開展出。

(中時電子報)