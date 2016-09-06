美網》「小威障礙」大賽308勝史上第1人
當今球后小威廉絲自此之後，每贏一場球都是新紀錄。小威6日擊敗哈薩克雪弗多娃挺進8強，拿下生涯大滿貫賽第308勝，超越瑞士球王費德勒，締造公開年代史無前例男女選手勝場新猷。
小威第3輪先擊敗喬安娜拉森，該勝也讓她超越傳奇「女金剛」娜拉提諾娃，成為女子網壇公開年代以來多勝球員，並追平費德勒307勝紀錄。6日再以6比2、6比3拍落雪弗多娃，拿下史無前例308勝，由於費德勒養傷美網退賽明年球季才復出，「小威障礙」短時間內將無人能及。
「這是偉大的數字，非常有意義，我想這也代表我的網球生涯。」即將滿35歲的小威說，「能穩定維持在這裡，我以我自己為榮。」小威生涯大賽308勝42負，勝率高達8成8，距離超越前德國名將「玉羅剎」葛拉芙的23勝僅差最後3場勝利，8強戰將面對2014法網亞軍哈普。
(中時電子報)
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