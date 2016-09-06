護孕妻勒斃竊賊 判刑2月確定

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陸戰隊退伍的男子何柏翰日前與孕妻返家時發現張姓竊賊後壓制，張姓竊賊氣絕身亡，一審依過失致死罪判何柏翰3個月有期徒刑；上訴後，二審今天改判2個月有期徒刑，全案確定。

案件發生在民國103年10月25日晚間，何柏翰與懷有8個月身孕的妻子返家時，發現張姓竊賊躲藏在浴室中，由於張姓竊賊不答且疑持兇器，何柏翰與對方扭打後將姓竊賊壓制在地。

未料壓制過程中疑力道過猛，導致張姓竊賊氣絕身亡，警員到場將張姓竊賊送醫後，仍回天乏術。

一審台灣士林地方法院審理後，認定「未自首」且「防衛過當」，考量何柏翰是因有竊賊入侵才與對方扭打，加上妻子有孕在身，與一般犯罪者不同，依過失致死罪判3個月有期徒刑、得易科罰金，緩刑2年。

何柏翰不滿提起上訴，二審台灣高等法院認為竊賊遭勒時已雙眼緊閉、臉色發黑、四肢癱軟，呈現毫無意識狀態，何柏翰未鬆手造成竊賊呼吸衰竭死亡，已屬防衛過當，但改認定「有自首」，改判2個月有期徒刑、緩刑2年，全案確定。1050906

(中央社)