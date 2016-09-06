學者：不期待G20有南海共識

政治大學台灣安全研究中心今天在台北舉辦「南海仲裁案裁決後我國的因應之道」研討會，學者認為目前正舉辦的G20，是美、中兩大強權仲裁後首次見面，但不期待雙方有共識。

政大台灣安全研究中心執行長劉復國表示，G20是美國與中國大陸領導者，在南海仲裁後首度見面，就目前有限的資訊來看，中國大陸很擔心台灣政府的兩岸政策，再度強調和提醒，美方則是重申立場，要求尊重國際法仲裁。

劉復國說，不期待G20會對南海議題有共識，可能還是要回到菲律賓與中國大陸坐下來談，才能有所進展。

政大國際關係中心副研究員甘逸驊表示，南海是美中未來戰略上的引爆點，也可能是區域和平的關鍵。對於新型態的大國關係，南海將扮演重要角色。

甘逸驊認為，美中為南海而戰的可能性相當低，維持和平的可能性相當高。對台灣來說，南海議題是國內難得可以取得藍綠和解的機會，也是台灣難得可在國際伸張發言權的議題，且兩岸的主張接近，南海可以作為對陸政策的重要「槓桿」。

中研院歐美所研究員宋燕輝表示，應從更高的戰略態度來看待南海仲裁，不要只在意小小太平島，包括沖之鳥礁爭議，是否也可採取國際法律途徑。1050906

(中央社)