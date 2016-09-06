香港特首伸橄欖枝 年輕議員冷對

我要評比

香港行政長官梁振英今天向新當選的立法會議員伸出橄欖枝，但年輕議員冷對，甚至表示將會把「港獨」帶進議會。

梁振英今早回應立法會改選時說，政府重視與立法會的關係，大家按照基本法各司其職，為市民服務。

他說，本屆有26名新人首次進入立法會，包括年輕人，市民期望他們展開抱負，而政府歡迎他們加入立法會，重視與他們的合作關係。

梁振英說，只要符合香港憲制地位，有合法目的和合法手段，他與政府都非常願意與包括年輕議員在內的立法會合作，一起為社會做事。

不過，新當選的年輕議員上午接受電子媒體訪問時，卻表態強硬。

香港商業電台報導，青年新政的立法會議員梁頌恆在電台發表談話說，將來會嘗試在議案中加入「香港獨立」等字眼。

梁頌恆並說，若政府強行推出一些非惠及港人的政策，衝突場面在所難免；他也會就某些議案進行「拉布（即以發言等手段阻撓議案通過）」。1050906

(中央社)