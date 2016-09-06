寶寶服用抗生素 長大後易引發過敏
根據包含近40萬人的臨床研究大規模分析報告，兩歲前服用抗生素的寶寶，長大成人後比較容易罹患過敏。
路透社報導，將在倫敦舉行的歐洲呼吸學會（European Respiratory Society）年度會議發表的報告指出，這與長大後患有濕疹或花粉熱有明顯關聯。
先前有些研究已指出早期服用抗生素與過敏之間的關聯，但研究結果不一致。
荷蘭烏得勒支大學（Utrecht University）首席研究員阿瑪迪札（Fariba Ahmadizar）說，抗生素會把腸道內的好菌壞菌一併消除，最有可能打亂身體免疫系統。
科學家長久以來對已開發國家過敏率飆升感到不解，許多人臆測小時候接觸到各式各樣的細菌可能是罪魁禍首，雖然使用精密機械裝置測量的結果仍不明確。
最新研究中查閱1966年到2015年之間進行的22個研究。蒐集各項研究結果後，阿瑪迪札和同事發現，小時候服用抗生素而罹患溼疹的風險增加15%，來到41%，花粉熱風險則增加14%，來到56%。（譯者：中央社陳昱婷）1050906
(中央社)
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