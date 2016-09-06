國會改革新制 手語翻譯與發包中心9月上路

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立法院秘書長林志嘉今天表示，13日行政院長林全施政方針報告將同步提供手語翻譯服務；國會議事轉播視聽室將開放公民記者及獨立媒體入院採訪；發包中心也將成立。

立法院9月13日新會期開議將有多項行政革新新制上路，除繼續推動國會議事無償公益轉播外，立法院分別至台北市議會與高雄市議會參訪，並與中華民國聽障人協會洽商，13日林全施政方針及施政報告時，增派預備人手，避免突發狀況致無人進行手語翻譯。

林志嘉上午受訪表示，12日立法院長蘇嘉全將親自驗收手語翻譯服務狀況；國會議事轉播視聽室預計12日將開放參觀、使用，開放對象包括公民記者與獨立記者入院採訪，可以在議事轉播視聽室觀看立法院8個委員開會實況轉播。

手語翻譯服務，林志嘉說，13日行政院長林全施政報告將同步提供手語服務，未來將逐步擴展至總質詢期間一問一答模式，也就是行政院長、部會首長與立委間的對答也都能提供手語服務，這個會期先以行政院長林全施政報告為主。

國會行政革新新制，林志嘉說，立法院長久以來都採用人工簽到，9月1日起全面改成電子刷卡簽到。此外，前立法院秘書長林錫山涉嫌利用電腦採購案收賄，重創立院形象。蘇嘉全指示成立「發包中心」統籌採購事宜，林志嘉說，「發包中心」預計9月中下旬正式掛牌成立，屬於任務編組，讓採購流程公開、透明。

他進一步說，立法院托嬰中心經籌措多時，預計9月下旬動工，規劃明年開始招生。1050906

(中央社)