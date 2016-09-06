許厝分校遷校監測 12月公布結果
衛生福利部國民健康署今天表示，目前衛福部、行政院環境保護署正雙軌監控許厝分校學童尿液及環境，比對遷校前、後數據，了解尿液中致癌物質是否降低，預計12月公布監測結果。
雲林縣麥寮鄉橋頭國民小學許厝分校鄰近台塑石化股份有限公司六輕900公尺，國家衛生研究院執行學童健康研究時，發現學童尿液中「硫代二乙酸（TDGA）」濃度明顯高於其他學校，恐有健康疑慮，行政院8月22日拍板遷校，引起地方及家長反彈，昨天學童總算回到校本部上課，遷校風波暫告一段落。
國健署社區健康組長林莉茹表示，為持續監控當地情況，2日、3日已請地方政府教育局、衛生局協助採集許厝分校學童尿液樣本，將交由成功大學教授李俊璋進行每月1次、為期3個月檢驗，監測尿液中TDGA濃度變化。
林莉茹說，衛福部昨天邀教育部、環保署等單位召開「六輕石化工業區附近學童之流行病學研究」會議，會中環保署承諾將增加六輕附近環境「氯乙烯單體」濃度（VCM）監測頻率，尿液、環境監測同步進行。
林莉茹表示，待3個月尿液、環境監測結果出爐後，由專家比對分析、了解學童遷校前、後體內致癌物質是否變動，供政策參考，相關監測結果預計將於12月公布。1050906
(中央社)
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