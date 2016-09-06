李克強出席東亞峰會 黃岩島爭議成焦點
20國集團（G20）峰會落幕後，東協領袖峰會今天登場，中國大陸派出國務院總理李克強出席相關會議。據外媒報導，南海仲裁案已被剔除在峰會聲明草案外，預料黃岩島爭議將成為焦點。
此次東南亞國家協會（ASEAN）系列會議也是菲律賓總統杜特蒂的外交首秀。南海仲裁結果出爐後，李克強是否會與他進行「破冰」雙邊會談，備受關注。
海外華媒多維新聞報導，甫結束G20峰會之行的美國總統歐巴馬5日晚間抵達寮國永珍，同日抵達的還有杜特蒂、馬來西亞首相納吉和新加坡總理李顯龍。
日本首相安倍晉三和南韓總統朴槿惠預定6日抵達永珍，印度總理莫迪7日抵達。
美聯社5日報導，東協峰會聲明草案沒有提及7月12日的南海仲裁結果，「這可被視為北京的外交勝利」。經進一步商議，這份聲明將在8日的系列會議結束後發表。
紐約時報報導，美國官員一直在等著看G20峰會結束後，大陸會在黃岩島採取什麼行動。美國軍方官員擔心，大陸計劃在距離菲律賓蘇比克灣約140英里的黃岩島修建一個更大的軍事基地。
黃岩島位於菲律賓200海里專屬經濟海域內，菲國與中國大陸都主張擁有黃岩島主權。2012年，雙方船艦在黃岩島海域發生約2個月的對峙，菲方撤船後，大陸實質占領黃岩島，從此禁止菲國漁民前往捕魚。
2013年1月，菲律賓將南海爭議提交國際仲裁，仲裁庭今年7月公布裁決結果，稱中國大陸的南海九段線主張在聯合國海洋法公約之下，不具控制資源的效力，且認可菲律賓漁民在黃岩島捕魚權利。1050906
(中央社)
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