泰國增20茲卡病例 清邁有兩孕婦感染

泰國公共衛生部宣布新增20例茲卡確定病例，分別在東部和北部4個省，其中清邁有兩名孕婦感染，衛生部門正在密切注意當地疫情。

泰國公共衛生部指出，包括在北部的清邁省、碧差汶省、汶干省和東部尖竹汶省，各有4-5名病患，其中清邁有兩名各懷孕6個月和8個月的婦女，當地衛生機構密切注意當地疫情和病例的情況。茲卡病毒會讓孕婦產下小頭症的新生兒。

泰國政府也呼籲民眾不必驚慌，要清除積水容器，避免被蚊子叮咬，同時對發現茲卡病例的地區進行消毒和宣導工作，請當地民眾特別注意。

由於東協國家中，新加坡確認病例已經超過200例，在馬來西亞和印尼等都有發現確認病例。1050906

(中央社)