環團公布「環保永續」觀察報告 6都、宜蘭獲A

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台灣環保聯盟等團體6日公布各縣市政府環保施政觀察報告，在「環保永續」表現中，以宜蘭縣及6都中的台北市、台中市、台南市、高雄市獲得較多A級優點與肯定。（姚志平攝）

台灣環保聯盟等團體6日公布各縣市政府環保施政觀察報告，在「環保永續」表現中，以宜蘭縣及6都中的台北市、台中市、台南市、高雄市獲得較多A級優點與肯定。

(中時)