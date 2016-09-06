麥克羅伊德意志逆轉封王 奪近15個月首冠

麥克羅伊高舉近15個月首座冠軍盃。（美聯社）

北愛爾蘭27歲名將麥克羅伊，把握最後1洞5長桿洞抓鳥機會，順利抓到致勝關鍵小鳥，最終這輪交出65桿(-6)，並以1桿之差的總桿269桿(-15)，在落後6桿情況下於德意志銀行錦標賽逆轉勝出。

這是麥克羅伊近15個月美巡首勝，以及生涯第12座美巡冠軍，也是繼2012年之後，2度在這場比賽封王，不同的是，這次是「末代德意志銀行錦標賽」，明年起改由EMC冠名。

麥克羅伊帶著落後6桿進入6日決賽輪，前9洞飆出5鳥0柏忌31桿(-5)，出現逆轉奪冠契機，能否後來居上，除了自己後9洞要穩住陣腳，再來就是看前3輪領先者英格蘭好手凱西的表現。

轉戰後9洞，麥克羅伊穩紮穩打，第10洞到第17洞各打出1鳥1柏忌，而最後1組出發的凱西則陷入苦戰，當日始終在高於標準桿2至2桿之間徘徊。麥克羅伊打完第17洞時，與凱西並列第1，最後1洞再抓下重要關鍵小鳥，凱西最後4洞都以Par作收，最終就靠最後1洞抓鳥，以1桿差距贏得逆轉勝，贏得153萬美元獎金及2千分聯邦積分，世界排名也從原來第5升至第3。

凱西白打前3輪都揮66桿好球，最終1桿之差屈屆第2。（美聯社）

前三天都揮出66桿的凱西，最後1輪功虧一簣，只打出73桿(+2)，以270桿(-14)退居第2。美國好手渥克272桿(-12)第3，澳洲名將史考特273桿(-11)第4。「球王」澳洲好手戴伊靠著67桿(-4)，以276桿(-8)躍居並列第15，美國新秀史畢斯，277桿(-7)並列第21。

(中時電子報)