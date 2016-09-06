李俊璋執行許厝學童尿液檢驗？環團：請鬼拿藥單

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立委陳曼麗（右三）與台灣水資源保育聯盟等團體6日舉行記者會，反對衛福部委託李俊璋進行許厝國小受害學童尿液檢驗。（姚志平攝）

立委陳曼麗與台灣水資源保育聯盟等團體6日舉行記者會，出席者高喊「請政府脫掉白手套」，並表示成大主秘李俊璋多年來接受六輕委託，執行「六輕特定有害空氣汙染物所致健康風險評估計畫」，衛福部委託他執行許厝國小受害學童尿液檢驗，形同「請鬼拿藥單」。

(中時)