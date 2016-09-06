台師大校長勉新生 為師為範
台灣師範大學今天舉行新生始業式，台師大校長張國恩表示，師培是師大重要使命之一，但學校正在蛻變，期許學生未來不管在哪個領域，都能把師範擴大為「為師為範」。
台灣師範大學今天起舉行為期4天的伯樂大學堂新生營，協助近1200位大一新生更了解師大環境及學系概況，今天上午舉行105學年新生始業式，並安排敬師活動，由學生代表獻上敬師帖給教師。
台灣師範大學校長張國恩表示，台師大是台灣早期成立的大學之一，肩負師資培育重責，即使學校現在正蛻變和調整，仍把師資培育當成重要使命，但未來可能有60%學生要到社會服務，不管在哪個領域，都希望能把師範擴大為「為師為範」。
張國恩也勉勵新生，跟同學相處時要學會尊重，同時要具有熱情關懷和同理心，在校園環境中追尋一些平衡，包括人文和科技平衡、專業和多元發展平衡、本土和國際化平衡、理性與感性平衡；而現在是網路時代，各種訊息很多，大家也要保持科學探究和思辨能力，才能過濾不實資訊。1050906
(中央社)
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