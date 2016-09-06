林全：政策不會透過政務委員臉書表示

行政院長林全今天說，行政院政策不會透過行政院政務委員的社群網站臉書（facebook）或個人臉書表示，「這是我們的態度」。

兼任行政院觀光發展推動委員會召集人的政委張景森日前在臉書發文表示，希望網友分清楚人民與政權差別，不要再不經意發表歧視中國大陸觀光客言行，「陸客是我們最需要交的朋友」。

林全上午南下高雄市出席2016全球港灣城市論壇開幕典禮受訪表示，非常歡迎所有訪台旅客，期待他們訪台觀光旅遊對人民熱情及台灣美麗留下深刻美好印象。這些外來遊客都值得招待及歡迎，也希望他們對台灣留下美好印象，沒任何差別。1050906

(中央社)