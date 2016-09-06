美升息宣告經濟回溫 美股攻漲有靠山

先機完全回報美元債券基金總代理富盛投顧產品經理蔣智安表示，美聯準會（Fed）升息的訊號，就是宣告美國經濟開始復甦的訊號，也是今年美股表現較為穩健的主因。

蔣智安指出，雖然全球股市在6月底才剛經歷過英國公投脫歐的影響，美股3大指數仍在2016年再度創下歷史高點。美股能夠再創新高主因美釋出升息訊號，代表經濟可望復甦、企業獲利勢必提升，獲利提升後進而帶動股價上漲，這也是今年美股表現較為穩健的主因。

他說，美國聯邦準備理事會主席葉倫於2015年12月的會議上決議升息1碼，也是自2006年以來首度升息，當日美股表現上漲逾1%，來歡慶久違的升息。

回歸到經濟的基本面來看，他解釋，升息給予總體經濟的訊號是美國經濟處於擴張之下，因為經濟發展熱絡，因此透過升息來因應，避免整體經濟過熱。

他說，根據加拿大蒙特婁銀行報告統計，自1990年美國3次升息期間，整體的經濟表現均較一般期間來的優異，企業獲利與股價指數的表現也較全期間的表現為佳。1050906

(中央社)