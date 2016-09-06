駐印度代表投書：台灣最佳觀光國度

台灣被「富比世」雜誌選為外派人士全球最理想生活地點，駐印度代表田中光近日投書印度媒體，述說台灣之美，鼓勵印度人赴台旅遊。

田中光投書印度英文報「印度天鵝日報」（The Hans India）的「台灣，觀光旅遊最佳國度」文章說，台灣剛在全球67個國家中，被「富比世」雜誌選為外派人士最佳的生活地點，無怪乎被「富比世」列為印度最富有的商人莫迪（Krishna Kumar Modi），最近選擇到台灣舉辦盛大的生日派對。

文章指出，台灣在「富比世」雜誌的調查中，多個項目排在前10名，包括生活品質和個人財務指數，同時還提供67國中排名第1的高品質及可負擔的醫療服務；令人羨慕的日常開銷，也排名第1。

這篇文章又說，眾所周知，台灣被西班牙人稱為「福爾摩沙」（Formosa），或譯為美麗的島嶼，這有很好的理由。

文章表示，台灣擁有超過200座高度超過3000公尺的高山，獨特的地貌和地形造就了無數引人注目的風景和迷人的海岸景觀，同時還擁有無與倫比的多樣生態及世界一流的自然景觀，如令人讚嘆的太魯閣峽谷。

田中光指出，台灣還有真正保存中華文化寶藏的故宮博物院，它被列為全世界五大博物館之一，以及曾是世界最高建築的101大樓，還有東北亞最高峰玉山。

此外，文章說，台灣也有全世界最友善的人們，以及24小時不打烊的書店、便利超商和繁華的夜市，都是到訪遊客心中難以抹滅的記憶。

文章表示，台灣有一系列精彩的民俗節慶，如元宵節、媽祖（海洋女神）文化節、中元節、原住民豐年祭及其他許多節慶，這些節慶提供無數的機會快樂地參與並了解台灣的宗教儀式和生活習俗，如果是喜歡文化的遊客，台灣是最適合的目的地。

文章又說，台灣也是全世界最安全的國家之一。

田中光指出，台灣和印度在過去20年間享有良好的實質關係，9月簽署的台印民航協定，標誌雙方民航合作的重要里程碑，且印度到台灣有少於6個小時的航班可以直達，「台灣，觀光旅遊最佳國度，你還在等什麼呢？」1050906

(中央社)