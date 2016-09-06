美肥胖年度報告 路州最胖 科州最瘦
「美國健康信託」公布最新調查報告顯示，路易斯安那及科羅拉多州分居全美成年人肥胖率最高及最低，紐約、蒙大拿、明尼蘇達及俄亥俄等4州的肥胖率10年來首度下降。
根據一份名為「肥胖州︰美國更健康最佳政策」指出，路易斯安那州以比率36.2%，高居各州成人肥胖率之冠，科羅拉多州最瘦，肥胖率只有20.2%，兩者差距頗大。儘管紐約州等下降，堪薩斯及肯塔基州成人肥胖率卻上升。
這是非營利組織美國健康信託（Trust for America's Health）第13年公布全美成人年度肥胖數據。2014年至2015年間，全美共有4州肥胖率逾35%，25州比率高過30%，其餘皆逾20%。
紐約州以肥胖率25%，排名44。大紐約周邊其他州中，新澤西州以肥胖率25.6%排名41，康乃狄克州則以25.3%，排名42。
儘管各州持續努力減重，惟分析指出，1991年時，全美沒有一個州的成人肥胖率高於20%，現今每州皆逾此一標準。
顯然肥胖問題依舊是美國成年人健康關鍵指標，尤其引發的糖尿病和心臟疾病，每年花掉美國1470億至2100億美元。
調查結果依舊顯示，南部及中西部各州的肥胖比率較高，東西兩岸各州肥胖率相對低。而少數、有色族裔人口多、低收入及低教育程度各州，肥胖比率也較高。
目前，11個肥胖率最高的州，有9州位於南部；若擴大到25個肥胖率最高的州，22州在南部及中西部。
另外，非裔肥胖率也最高，14州中，非裔成年人肥胖率甚至超過40%；16州裡的白人肥胖率在30%或以上；29州裡，拉丁裔肥胖率在30%或以上。1050906
(中央社)
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