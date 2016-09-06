跌排水溝刺瞎眼 少年獲國賠375萬

台中市石岡區公所4年前委由廠商施作排水工程，但卻沒有在佈滿鋼筋的排水溝旁，設置護欄或圍籬，導致郭姓少年騎車經過不慎跌落排水溝，他因踫撞到其中的鋼筋，造成左眼失明。最高法院認定，區公所應負百分之80的責任，今日判決須賠償375萬多元確定。

郭姓少年的父母指控，石岡區公所在2012年1月起進行排水改善工程，並將工程交由營造公司承攬施作，雙方簽訂工程契約，但廠商沒有在施工路段設置安全圍籬、警示燈或紐澤西護欄等警告標示，也未有任何施工人員在現場指揮交通並進行管制。

郭的父母表示，兒子在同年2月3日下午2點半騎乘腳踏車返家，經過該施工路段時，因腳踏車打滑失去平衡，跌落到一旁正在灌漿施工且滿佈鋼筋的排水溝，他的眼瞼直接撞擊鋼筋，致左眼戳刺傷，經治療後被醫院判定左眼失明，區公所應負國賠責任。

歷審都認為，郭姓少年騎腳踏車經過該路段，已見混凝土車正在作業，應注意車前狀況、小心行駛，卻不慎跌落看水溝，他須自負百分之20的責任，石岡區公所應負百分之80責任，判決賠償375萬9662元，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)