台灣8頂大擠進QS排名前400 台大第68

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英國高等教育機構QS今公布最新世界大學排名，國立台灣大學排名第68，較去年上升2名，成為台灣唯一晉身全球前百大的大學；除台大外，今年清大、交大、成大、台科大等台灣8所頂尖大學都進入世界前400名，多數排名進步，唯獨成大較去年退步17名。

英國高等教育機構QS世界大學排名調查已有逾10年歷史，其世界大學排名調查的指標有六項，包括學術聲望、論文引用數、師生比、國際化、畢業生雇主聲譽調查等。

台灣學校排名進前400名的的大學共有8所，依序是台大68名(+2)、 清大151名(+4)、 交大174名(+8)、成大241名(-17)、台科大243名(+17)、陽明308名(+30)、台師大310名(+66)、中山大學395名(-16)。

整體而言，台灣進榜學校排名都略為提升，其中以台師大進步66名最多，其次是陽明大學進步30名、再來是台科大前進17名；最特別的是，台大、清大、交大、台科大、台師大都達到QS世界大學排名史上最佳成績。

台大主秘林達德表示，台大學術聲望得98分、接近於滿分，能與世界頂大匹敵，但較弱的就是生師比與國際學生、老師的數目，因此台大鼓勵學者投稿至重要國際期刊，增加國際能見度，也將配合新南向政策，加強馬來西亞、印尼、泰國等國家的招生力道，吸引更多國際生到台大就讀。

台科大副校長李篤中也分析說，由於台科大近年的國際能見度提高，像是國際聲望部分獲得肯定，論文被引用次數也大幅上升，因此排名進步是預期中的事，相信台科大持續耕耘，進步幅度還會繼續成長。

世界排名前10名大學依序為：麻省理工學院、史丹佛大學、哈佛大學、劍橋大學、加州理工學院、牛津大學、倫敦大學學院、蘇黎世聯邦理工學院、倫敦帝國學院、芝加哥大學；此外，新加坡國立大學排名第12，是亞洲排名最高的大學，中國大陸清華大學排名第24名，創下歷年來最好成績。

(中時)