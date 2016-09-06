G20公報：以「杭州共識」引領世界前進

圖為2016杭州G20領導人合照。（圖／美聯社）

2016杭州G20領導人峰會於5日閉幕，會後主辦國發布公報表示，為了增長產能動力、推動可持續性改革、擴大開放、維持政策創新和國家、民族的包容與發展，G20領導人們推出「杭州共識」。期望透過落實「杭州共識」（杭州行動計畫），維護世界經濟、規劃未來世界路徑，進一步維護國際和平。

據新華社報導， 所謂「杭州共識」內容包括：加強政府與市場的溝通、合作，以化解過剩產能。在經濟政策與財政措施方面，各國將靈活實施新型財政政策與工具，並加強傳統經濟政策改革的協調、消除供給側制約。與此同時，持續推進勞動生產率，和創新增長方式。而為延續現有的國際金融組織與活動，領導人們同意將延續成員和IMF的多邊借款協議，並將人民幣和全球治理概念納入SDR的使用概念中。另外，在貿易方面，各國承諾在2016年底前批准《貿易便利化協定》（Trade Facility Agreement）促進貿易和投資、結構性改革優先領域。對於中美剛批准的氣候協定，與會國也表示，他們承諾將進快各自在國內推動程序，以有效和強力的行動應對全球暖化問題。

然而，新政策工具、計畫的推動不盡然會一帆風順，面對英國脫歐、難民危機和恐怖主義的挑戰，公報也少不了對其描述，重申國際社會解決問題的決心。公報稱，雖然英國脫歐為世界經濟增加了不確定性，但未來，成員國希望英國和歐盟成為緊密的聯盟關係。有鑑於難民危機對世界造成的混亂、不安定，國際社會仍會根據國際法對難民提供該有的協助，分攤人道救援任務和責任。為徹底打擊、根絕恐怖組織的活動和恐怖主義的蔓延，各國將統一陣線，使用一切手段阻止恐怖主義的融資活動、技術和訊息交換，並另將恐怖主義融資活動入刑。

(中時電子報)