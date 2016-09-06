假投標盜竊珍貴林木 山老鼠遭訴
陳姓男子等7人為竊取管制山區林木，竟向劉姓友人借牌投標東勢林管處刈草標案，並以施作工程作為掩護趁機竊取扁柏，檢方今天依違反森林法等罪將7人起訴。
台中地檢署起訴書指出，陳男等3人於民國104年3月間，得知行政院農業委員會林務局東勢林區管理處以公開招標方式，辦理「104年度國公有造林預定案第21、85、86、87、88、89號，先區整地、新植、補植、刈草及撫育等工作採購案」。
起訴指出，陳男等人明知無投標資格，竟向劉姓友人商借工程行牌照，並約定支付得標金額1成，作為借牌的代價。事後，陳男也順利取得標案。
陳男等人取得標案後，安插同夥佯裝除草工，以施作工程作為掩護，趁機竊取扁柏樹瘤3顆、角材7塊等珍貴林木。期間，1顆扁柏樹瘤被陳男等人順利銷贓，其餘則遭檢警查獲。檢方今天則依違反森林法等罪將7人起訴。1050906
(中央社)
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