法總統訪越 媒體：盼加速重返亞洲
法國總統歐蘭德昨晚搭乘專機抵達河內，在越南進行為期2天訪問。外媒指出，法國透過此訪想要加速重返亞洲的步伐，強化與東南亞的合作關係。
歐蘭德此前在中國杭州出席20國集團（G20）高峰會，在會議結束後，他昨晚到越南訪問2天，明天將飛往寮國參加東南亞國家協會高峰會。歐蘭德是12年來首位訪越的法國總統，備受關注。
越南快訊新聞網站今天引述外媒指出，法國二戰後把對外政策重心偏向歐洲鄰國與非洲國家。1990年代，法國看到了亞洲的經濟發展潛力；法國2008年國防白皮書強調亞洲的重要性，呼籲當局加強與亞洲各國的合作關係。
專家指出，包括東南亞在內的亞太地區，最近經濟成長迅速，對全球經濟扮演重要角色。
法國意識到要加速重返亞洲，應先與東南亞各國建立更密切關係，尤其是越南與菲律賓。
報導說，越南與法國具有密切歷史關係，在亞洲地區扮演日益重要的角色。1050906
(中央社)
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