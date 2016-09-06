駐菲代表處徵文比賽 頭獎台灣假期
中華民國駐菲代表處今天宣布舉辦「赴美麗的台灣短期度假」徵文比賽，歡迎菲籍人士及菲籍僑胞踴躍參加，頭獎是3天台灣假期。
駐菲代表處通告稱，徵文主題是「赴美麗的台灣短期度假」（An Amazing Short Break in Taiwan），參賽者須有菲律賓國籍，以英文撰寫一篇字數在500字以內的文章。
參賽者須另附上至少1張與台灣有關的照片，並且拍攝1段不超過2分鐘的影音短片，介紹自己的短文、照片，以及台灣為何令你驚艷。
駐菲代表處說，參賽者可從文化、人文、歷史、美食、生活、購物、醫療、科技、風景、休閒農場、台菲間的共同之處及共同價值觀、民間藝術、電影或地理距離、機票便宜等各種著眼點加以發揮，分享所看到的台灣之美。
參賽者須於9月26日下午5時前，將文章、照片及短片以電郵方式寄到：amazingtaiwan2016@gmail.com。
本次比賽獎品豐富，頭獎2名，各得馬尼拉-台北來回機票1張，在台期間3天免費食宿；二獎2名，各得台灣華碩最新型Zen Phone手機一支；三獎、四獎及五獎各1名，各得價值在6000元至4000元不等的禮券1張。
頒獎典禮將在10月10日晚上在索菲特大飯店（Sofitel）舉辦的國慶酒會中舉行，得獎者須親自領獎。
參賽者須檢附菲籍證明文件，文章、照片及短片均須具有原創性，遵守智慧財產權的規定，駐菲律賓代表處擁有參賽文章、照片及短片的所有權及使用權，並具有將參賽作品以任何形式傳播的權利。
駐菲代表處說，舉辦徵文比賽的目的，是為鼓勵更多菲律賓朋友發現台灣之美，促進台菲人民的相互瞭解。
此外，代表處最近也已建請中華民國政府大幅放寬赴台簽證，並降低簽證費，以歡迎菲國各界人士赴台旅遊、觀光及求學，開啟台菲全面交流與互動的新時代。1050906
(中央社)
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