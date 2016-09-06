女嬰脈動脈閉鎖 瓣膜氣球擴張術治癒

5個多月大的宸宸出生時，因肺動脈瓣膜閉鎖導致血液無法從肺動脈輸送到肺微血管和肺泡，幸好藉由肺動脈瓣膜氣球擴張術治癒。

醫師指出，宸宸有先天性室間隔完整的肺動脈瓣膜閉鎖，血液沒有辦法經由肺動脈輸送到肺微血管與肺泡，進行氣體交換，血氧濃度一度低到60%，後來緊急動手術，目前宸宸僅需要定期回院追蹤。

彰化基督教兒童醫院心臟科主任李孟倫說，宸宸的媽媽懷孕28週時到醫院產檢，檢查出胎兒有疑似肺動脈狹窄的問題，出生後進行詳細檢查，發現嬰兒血中含氧量越來越低，降到60%上下，嘴唇也出現紫紺，藉由心臟超音波確診為室間隔完整的肺動脈瓣膜閉鎖，導致右心室出口阻塞，如果不治療的話，最嚴重會導致死亡。

李孟倫表示，一般新生兒的肺動脈瓣膜環直徑約為8到10mm，不過宸宸的直徑只有4到5mm，如果採取介入性的肺動脈瓣膜刺穿術有難度，一不小心刺穿右心室可能就會造成大出血，他因而使用極細導線先刺穿出1個小洞，再用氣球在肺動脈瓣膜閉鎖處擴張出1個能讓血液正常循環的通道。

李孟倫說，室間隔完整的肺動脈瓣膜閉鎖屬於少見的先天性心臟病，宸宸的發病率約佔先天性心臟病的1%到1.5%，而肺動脈瓣膜閉鎖如不治療，不僅血氧濃度會逐漸降低、也會因血液無法流出，導致右心室壓力過大，有一半的病童可能在出生後2週內死亡，85%的病童可能於出生後6週內死亡。1050906

(中央社)