張小月：歡迎陸客訪台 有助兩岸互動
行政院大陸委員會主任委員張小月今天表示，歡迎中國大陸觀光客訪台是政府一貫政策和立場，有助增進兩岸民眾交流互動，也可減少誤會，增加友情，陸客訪台非常正面。
行政院政務委員張景森日前在社群網站臉書（facebook）表示，「陸客是我們最需要交的朋友」。
張小月上午出席前民主進步黨秘書長王拓告別式前接受媒體訪問表示，台灣觀光面臨需要轉型時刻，歡迎陸客時，觀光業怎樣深化和永續經營，將來陸客團感受更高品質遊覽，陸委會、交通部和各地縣市政府集思廣義找方法，繼續歡迎陸客到台灣。
她說，台灣有很好的觀光資源，拓展觀光是政府和全民一起努力。
張小月表示，這段時間確實陸客訪台數少了，「希望觀光不要有任何政治因素在背後有這樣顧慮」，台灣持續推動加強，很歡迎陸客和世界各地客人。1050906
(中央社)
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