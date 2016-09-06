習安會 陸學者：中日缺互信致政冷經溫
中國大陸國家主席習近平昨晚會見日本首相安倍晉三，雙方談及南海問題。大陸學者認為，中日欠缺互信，雙邊關係進入「政冷經溫」狀態，想進一步改善關係，關鍵還得看日本。
20國集團（G20）杭州峰會閉幕後，習近平6日晚間在杭州會見安倍並表示，大陸致力改善發展中日關係的基本立場沒有改變。「兩國要管好老問題，防止新問題，減少『絆腳石』。」
習近平還說，日本在南海問題上要「謹言慎行」，避免對中日關係改善造成干擾。安倍則表示，處理南海問題要根據國際法，以和平的、外交的方式解決。
上海澎湃新聞今天報導，上海交通大學日本研究中心主任王少普指出，中日關係雖慢慢恢復，但仍顯脆弱，主要原因在於中日雙方對未來國際秩序的調整方向缺乏基本共識。
他說，日本希望維持日美同盟主導的國際秩序，大陸主張建立合作共贏的國際秩序，這導致兩國在安全領域難以形成具有戰略意義的互信，經濟相互依存與政治安全緊張並存，中日關係進入一種政冷經溫的狀態。
上海復旦大學日本研究中心主任胡令遠說，想要進一步改善中日關係，關鍵還得看日本。
日本專欄作家加藤嘉一認為，中日相互依存和互不信任並存，是兩國關係必經的階段。「我們必須逐步地通過各種各樣的交流碰撞，把中日國民之間的關係正常化。」1050906
(中央社)
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