福斯排廢造假 歐盟擬助車主索賠

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歐盟執委會本週將會晤消費者組織，以確保他們已竭盡所能為受到福斯排廢造假醜聞波及的車主爭取索賠。

歐盟執委會委員喬霍瓦（Vera Jourova）今天在記者會上說，福斯（Volkswagen）「柴油門」（Dieselgate）是全歐的挑戰，執委會將研判福斯是否違反歐盟2項法規。

這2項法規分別是「消費者銷售與品保規定」（Consumer Sales and Guarantees Directive），以及「不公平商業手法規定」（Unfair Commercial Practises Directive）；前者禁止企業於促銷產品時，誇大對環保的宣傳。

喬霍瓦說：「為避免違法，他們（這2項法規）為歐盟各成員國執法設立了高標準，目前看來所謂的柴油門事件似已觸法。」

她說，消費者組織和各國當局近幾週來的通報顯示，福斯並未向消費者提供充分的資訊。

福斯則表示，歐盟消費者委員（EU Consumer Commissioner）的指控完全是子虛烏有，並予以駁斥。

喬霍瓦打算8日與消費者協會會晤，29日將會晤全國性保護組織，同時還將與福斯會晤，唯時間尚未敲定。

她說：「我不會在未與福斯展開有效溝通前就採取強力行動。我不能確定將採取嚴厲手段，我希望他們能夠審視有效的法規，看看他們必須做些什麼。」

喬霍瓦並未透露何謂「強力行動」。

喬霍瓦一直與消費者組織展開密切合作，施壓福斯為排廢造假一事，自動賠償歐洲車主，如同他們賠償美國車主一樣。

福斯已承諾賠償美國車主數十億美元，但迄今對賠償歐洲車主的類似呼籲充耳不聞，因美歐法規迥異，讓歐洲車主難以向福斯索賠。福斯爆發排廢造假醜聞後，全球有850萬輛汽車波及。1050906

(中央社)