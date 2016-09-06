里約帕運將登場 明星選手追求榮耀
里約帕運將於明天登場，儘管受限經費等各方面，恐不若4年前的倫敦帕運耀眼，但無損參賽選手追求榮耀的決心，里約帕運主辦方也希望精彩的競技能掩蓋過比賽場外的爭議。
法新社報導，受限巴西的政治與經濟危機，里約帕運籌備單位在飲食、交通、住宿上能省則省。即便條件不佳，依然無損伊朗舉重選手拉曼（Siamand Rahman）、英國的輪椅競速選手維爾（David Weir）和中國大陸盲人短跑女將劉翠青尋求賽場榮耀的決心。
出生即殘障的28歲伊朗舉重選手拉曼，尋求成為帕運史上第1位臥式舉重舉破300公斤的選手。
23歲的中國大陸盲人田徑女將劉翠青去年在殘障田徑世錦賽T11級400公尺項目，擊敗衛冕選手、巴西女將吉爾米納（Terezinha Guilhermina），技驚四座。她在殘障田徑世錦賽贏得4面金牌。
維爾在2012倫敦帕運拿下4金、2008北京帕運拿下2金，如今37歲的他也尋求在本屆里約帕運再拿至少1面金牌。
2012年倫敦帕運，無論運動員表現及熱烈程度，被譽為有史以來最佳帕運，這次里約帕運難處就在於被拿來跟倫敦帕運相比。
國際帕林匹克委員會（IPC）主席克雷文（Philip Craven）表示，各方面的短缺幾乎對所有與帕運相關者帶來衝擊。他說，帕運會如期舉行，雖然可能不會是最棒的，這次相較過去也許不會那樣豪華。
除了經費比里約奧運更難尋覓，里約帕運也和里約奧運同樣蒙受禁藥陰影。
加拿大律師麥克雷倫（Richard McLaren）為世界反禁藥組織（WADA）所做的報告指控，俄羅斯以國家運作禁藥使用後，IPC已禁止全部的俄羅斯帕運選手參賽。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。