里約帕運將登場 明星選手追求榮耀

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里約帕運將於明天登場，儘管受限經費等各方面，恐不若4年前的倫敦帕運耀眼，但無損參賽選手追求榮耀的決心，里約帕運主辦方也希望精彩的競技能掩蓋過比賽場外的爭議。

法新社報導，受限巴西的政治與經濟危機，里約帕運籌備單位在飲食、交通、住宿上能省則省。即便條件不佳，依然無損伊朗舉重選手拉曼（Siamand Rahman）、英國的輪椅競速選手維爾（David Weir）和中國大陸盲人短跑女將劉翠青尋求賽場榮耀的決心。

出生即殘障的28歲伊朗舉重選手拉曼，尋求成為帕運史上第1位臥式舉重舉破300公斤的選手。

23歲的中國大陸盲人田徑女將劉翠青去年在殘障田徑世錦賽T11級400公尺項目，擊敗衛冕選手、巴西女將吉爾米納（Terezinha Guilhermina），技驚四座。她在殘障田徑世錦賽贏得4面金牌。

維爾在2012倫敦帕運拿下4金、2008北京帕運拿下2金，如今37歲的他也尋求在本屆里約帕運再拿至少1面金牌。

2012年倫敦帕運，無論運動員表現及熱烈程度，被譽為有史以來最佳帕運，這次里約帕運難處就在於被拿來跟倫敦帕運相比。

國際帕林匹克委員會（IPC）主席克雷文（Philip Craven）表示，各方面的短缺幾乎對所有與帕運相關者帶來衝擊。他說，帕運會如期舉行，雖然可能不會是最棒的，這次相較過去也許不會那樣豪華。

除了經費比里約奧運更難尋覓，里約帕運也和里約奧運同樣蒙受禁藥陰影。

加拿大律師麥克雷倫（Richard McLaren）為世界反禁藥組織（WADA）所做的報告指控，俄羅斯以國家運作禁藥使用後，IPC已禁止全部的俄羅斯帕運選手參賽。1050905

(中央社)