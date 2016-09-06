莫瑞發球威猛 直落三晉美網8強

大會第2種子莫瑞今天以6比1、6比1、6比2，直落三擊潰保加利亞選手狄米特羅夫，第6度挺進美國網球公開賽男單8強，並創下個人最快發球紀錄。

法新社報導，29歲的英國男網好手莫瑞（Andy Murray），與第22種子狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）交手10次，漂亮地拿下第7場勝利。莫瑞是今年溫布頓錦標賽冠軍得主、也是2012年美網男單冠軍。

莫瑞與狄米特羅夫來回對抽32球，最終在首盤以3比1領先時破發，在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）奠定勝基。

此外，莫瑞還錦上添花，最後一盤擊出時速226.9公里的發球，創下個人最快發球紀錄，發球時僅讓狄米特羅夫得到5分。

29歲的莫瑞說：「我曾在聖荷西擊出233公里的發球，但他們隔天重新校準機器，因此這球不算。今晚是我第一次發球速度破225公里。我覺得很幸運，不認為可再擊出一次。」

狄米特羅夫犯了43次非受迫性失誤。莫瑞8強賽將對陣第6種子的日本好手錦織圭。2014年美網亞軍錦織圭，以6比3、6比4、7比6擊退34歲的克羅埃西亞選手卡洛維奇（Ivo Karlovic）。（譯者：中央社張曉雯）1050906

(中央社)