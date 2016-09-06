國安局明年又添購總統座車 藍委批失職

國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天針對國安局採購總統座車一事表示，國安局在規劃總統維安上顯然失職，居然買什麼車無法一次搞定，維安無法做最好的規劃，換再好的車都沒用。

媒體報導，國安局明年將編預算採購1輛新台幣2500萬元最高等級的安全防護車，將總統蔡英文的座車再升級，但由於國安局已採購9輛奧迪A8L，作為蔡總統及副總統陳建仁的特勤維安車隊，此採購案引發外界爭議。

對此，江啟臣今天受訪表示，替蔡總統擔心，因為國安局在規劃總統維安上顯然失職，到底應該買什麼樣的車子，等級多高，居然沒有辦法一次搞定，然後不斷地換，那請問現在是不是最安全的？

江啟臣說，國家元首的安全很重要，但若規劃或是維護元首安全的人卻沒辦法做最好的規劃，那換再好的車都沒有用，這應該是蔡總統最要擔心的地方。

民進黨立委葉宜津則指出，她不知道蔡總統為什麼要換座車，這個還要去討論研究是不是有安全疑慮，但就表面看起來，好像換了太快了一點。她說，究竟換車的理由原因是怎麼樣，相信總統府會有說明。1050906

(中央社)