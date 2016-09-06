國安局明年又添購總統座車 藍委批失職
國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天針對國安局採購總統座車一事表示，國安局在規劃總統維安上顯然失職，居然買什麼車無法一次搞定，維安無法做最好的規劃，換再好的車都沒用。
媒體報導，國安局明年將編預算採購1輛新台幣2500萬元最高等級的安全防護車，將總統蔡英文的座車再升級，但由於國安局已採購9輛奧迪A8L，作為蔡總統及副總統陳建仁的特勤維安車隊，此採購案引發外界爭議。
對此，江啟臣今天受訪表示，替蔡總統擔心，因為國安局在規劃總統維安上顯然失職，到底應該買什麼樣的車子，等級多高，居然沒有辦法一次搞定，然後不斷地換，那請問現在是不是最安全的？
江啟臣說，國家元首的安全很重要，但若規劃或是維護元首安全的人卻沒辦法做最好的規劃，那換再好的車都沒有用，這應該是蔡總統最要擔心的地方。
民進黨立委葉宜津則指出，她不知道蔡總統為什麼要換座車，這個還要去討論研究是不是有安全疑慮，但就表面看起來，好像換了太快了一點。她說，究竟換車的理由原因是怎麼樣，相信總統府會有說明。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。