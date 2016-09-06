微雷！《屍速列車》第一位上車活屍大有故事
韓國活屍片《屍速列車》在台票房破億，全台不少影迷這次都中了這波韓國活屍毒！由於該片是導演延尚昊第一部真人長片，儘管先前在各大影展上獲得好評，可海外票房創如此紀錄，也讓他大感意外；而延尚昊先前的動畫片《起源：首爾車站》其實是《屍速列車》前傳，在《屍》片中第一位跑上車的活屍，更是大有故事，讓許多影迷現在也很期待前傳動畫。
《屍速列車》中第一位衝上列車的女活屍，儘管邋遢無法看出本尊，但她其實是演出《奇怪的她》的女主角沈恩敬，與先前甜美模樣差很大！不過早在《屍速列車》上映前，其實導演的前傳作品《起源：首爾車站》就已大獲好評，前傳說的是《屍速》前一晚所發生的活屍事件。
故事從一位逃家的少女惠善說起，而動畫片女主角惠善就是找來沈恩敬配音，她在動畫片中是「起源」，她在電影中也是第一位跑上列車的活屍，相互對應的手法，也算是導演小小的一個彩蛋！
而《起源：首爾車站》將在10月13日開跑的台中國際動畫影展首映，並於10月21日在台上映，屆時不少影迷就能進戲院觀看在《屍速列車》前一晚究竟發生何事。
(中時電子報)
關鍵字：屍速列車
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