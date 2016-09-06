苗栗生態保育及教育中心動土 因應零安樂死仍欠人力
用地歷經一波三折後，苗栗縣生態保育及教育中心確定落腳銅鑼鄉福興村芎蕉灣段，新建工程6日上午舉行動土典禮，未來可提供保育類的石虎、獼猴棲息及犬貓流浪動物收容及認養環境，營造友善動物城市，也因應零安樂死政策。
生態保育及教育中心基地面積1萬3300多平方公尺，位在後龍溪西側，交通可連接苗128縣道及台72線後汶東西向快速道路，一旁則有縣府的樹木銀行。
農業處長許滿顯表示，工程將分2期執行，前期完成後可收容易受干擾的獼猴、石虎、猛禽類如老鷹等，同時有生態保育行政區及容量約100隻的犬貓動物收容區；後期將犬貓動物收容區擴充增加約200隻。屆時將派駐獸醫師1至2人及餵養清潔管理人員2至3人，可望與國立苗栗農工合作提供學生實習場所。
該園區也特別提供銅鑼統回饋措施，飼養犬貓享有健檢、每年狂犬病疫苗注射、犬8合1、貓3合1疫苗等免費服務，可節省約5000元，另園區周邊道路養護、公園化開放休憩及農民市集。
不過，苗栗縣愛貓保護協會理事長張黽璿表示，從生態保育及教育中心編制員額來看，顯然與實際需求有落差，希望縣府能增加人手，因應數量龐大的犬貓流浪動物收治及認養等。
(中時)
關鍵字：苗栗生態保育及教育中心、生態保育、零安樂死
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。