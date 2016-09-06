苗栗生態保育及教育中心動土 因應零安樂死仍欠人力

苗栗縣生態保育及教育中心落腳在銅鑼福興村芎蕉灣。（陳慶居攝）

縣府官員及地方各界於動土前，焚香祈福。（陳慶居攝）

縣長徐耀昌（中）率官方及民意代表，為生態保育及教育中心動土。（陳慶居攝）

用地歷經一波三折後，苗栗縣生態保育及教育中心確定落腳銅鑼鄉福興村芎蕉灣段，新建工程6日上午舉行動土典禮，未來可提供保育類的石虎、獼猴棲息及犬貓流浪動物收容及認養環境，營造友善動物城市，也因應零安樂死政策。

生態保育及教育中心基地面積1萬3300多平方公尺，位在後龍溪西側，交通可連接苗128縣道及台72線後汶東西向快速道路，一旁則有縣府的樹木銀行。

農業處長許滿顯表示，工程將分2期執行，前期完成後可收容易受干擾的獼猴、石虎、猛禽類如老鷹等，同時有生態保育行政區及容量約100隻的犬貓動物收容區；後期將犬貓動物收容區擴充增加約200隻。屆時將派駐獸醫師1至2人及餵養清潔管理人員2至3人，可望與國立苗栗農工合作提供學生實習場所。

該園區也特別提供銅鑼統回饋措施，飼養犬貓享有健檢、每年狂犬病疫苗注射、犬8合1、貓3合1疫苗等免費服務，可節省約5000元，另園區周邊道路養護、公園化開放休憩及農民市集。

不過，苗栗縣愛貓保護協會理事長張黽璿表示，從生態保育及教育中心編制員額來看，顯然與實際需求有落差，希望縣府能增加人手，因應數量龐大的犬貓流浪動物收治及認養等。

(中時)