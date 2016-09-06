海洋暖化颱風威力愈強 侵亞洲機率增加12至14％

太空人去年4月在太平洋地區上空拍下強颱梅莎（MAYSAK）的照片。（美聯社）

圖為美國航空暨太空總署（NASA）於2015年9月1日發布的衛星影像，太平洋上首度出現4個熱帶氣旋排排站的奇景。（摘自NASA）

根據國外最新研究發現，過去40年由於氣候變化所致，造成侵襲東亞、南亞的颱風逐年增強，未來侵襲中國大陸、台灣、日本、韓國的颱風威力也會愈來愈強，由於海水暖化的緣故，侵襲亞洲的颱風已增強12%至14%。

美國科技新聞網站The Verge報導，《自然地球科學》（Nature Geoscience）期刊5日發布最新研究表示，氣候變化將使海洋表面水溫逐年升高，進而影響颱風侵襲東亞、南亞國家的威力。據氣象專家的研究資料顯示，颱風威力加劇與海洋表面暖化有關，雖然尚需近一步證實，不過專家們認為造成海洋暖化的因素始於氣候變遷。

研究人員分析兩組數據，分別是美軍聯合警報中心（JTWC）及日本氣象廳（JMA）從1977年迄今的熱帶風暴強度資料，分析結果發現，這段期間侵襲東亞和東南亞的颱風，強度增長12%到14%。

麻省理工學院氣象學教授伊曼紐爾（Kerry Emanuel）說：「如果海岸水域溫度升高，這表示颱風在登陸前有機會累積更多額外的能量，這顯然不是個好消息。」研究團隊也表示，雖然無法確定沿岸海水溫度上升是否來自人為的氣候變化所致，但可以確定的是中國沿岸及東南亞地區沿岸的海水溫度將逐年升高，劇烈颱風將對人類帶來更大的生命財產威脅。

(中時電子報)