化妝品含防曬劑未申報 美魔安負責人緩起訴
前主播張元培、陳谷蒨夫婦經營的「美魔安」系列保養品，曾在網路上大受好評，去年卻捲入標示不實風波遭查辦。台北地檢署另接獲檢舉，指稱「美魔安」某款粉底霜含防曬劑屬含藥化妝品，卻未向主管機關申請許可。承辦檢察官考量負責人張元培認罪，今依違反《化粧品衛生管理條例》，處分美魔安、張元培緩起訴1年，各繳交6萬、3萬處分金。
由張元培妻子陳谷蒨打造的美魔安品牌在網路大受歡迎，但多名消費者去年出面指控花費數萬甚至百萬元購買該產品，卻出現過敏、紅腫等狀況，北市消保官則收到142人申訴。
檢調去年一度搜索美魔安，調查後認為陳谷蒨違法進口、非法操作醫療設備，於今年5月依違反《藥事法》、《醫師法》起訴陳女，張元培則獲不起訴。
另方面，北檢去年中旬接獲檢舉，指稱美魔安某款粉底霜含有防曬劑成分，美魔安卻未依規定向主管機關申請關查驗，在沒有核准發給許可證的情形下擅自製造。
張元培到案起初表示，粉底霜產品為外包廠商製作，且並未對外宣稱有防曬功能，最後坦承疏失。
檢方調查，食品藥物管理署曾函釋產品所添加的防曬劑，若非用於防曬，而是作為產品保護劑，免經主管機關核可即可製造，但勘驗美魔安該款粉底霜成分表，發現其中清楚記載含有防曬劑，而非保護劑用途，美魔安及其負責人張元培即應依規定申請查驗，不得推諉不知，但考量張元培坦認不諱，處分緩起訴。
(中時)
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