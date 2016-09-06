法國國民議會經濟委員會主席率團訪台

外交部表示，法國國民議會經濟委員會主席馬莎（Frederique Massat）議員率團今天起訪台，將晉見總統蔡英文，深入了解台灣替代能源政策及政經發展，增進雙邊合作關係。

外交部上午發布新聞稿，馬莎率法國國民議會及參議院女性議員等6人訪台，將晉見蔡總統，拜會立法院長蘇嘉全、桃園市長鄭文燦，並接受外交部次長吳志中款宴等。

馬莎為法國國民議會友台小組副主席，西元2015年10月接任法國國民議會經濟委員會主席職務，此行旨在深入了解台灣替代能源政策及政經發展現況，增進台法雙邊合作關係。

外交部說，近年來，與法國在經貿、農業、科技、文化與藝術等方面交流與合作密切。經貿方面，法國為台灣在歐洲第4大貿易夥伴，民國104年台法雙邊貿易超過40億美元（約新台幣1242億元）。

農業方面，繼103年12月雙方簽署「台法農業合作協議」後，「第1屆台法農業合作會議」今年6月在台北市舉行；科技合作方面，法國是台灣在歐洲及在國際間最重要科技合作夥伴之一；文化及藝術方面，文化部與法國法蘭西學院共同設立的「台法文化獎」深獲重視。

此外，青年交流方面，台法完成簽署青年度假打工計畫共同聲明並實施，未來兩國將持續增進雙邊關係。1050906

(中央社)