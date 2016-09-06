金正恩指導射彈 指示加強核力量

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北韓中央通信社今天報導，北韓領導人金正恩日前參觀部隊彈道飛彈發射演習，並對演習圓滿完成表示非常滿意。這場演習與南韓軍方前日探測到的飛彈發射活動時點吻合。

南韓聯合新聞通訊社引述中央通信社報導，金正恩指導發射飛彈時表示，北韓核武力量不斷提升，取得「奇蹟般」的發展成果，並要求再接再厲擴大成果。

報導引述南韓合同參謀本部研判，有疑似「蘆洞」飛彈的3枚飛彈於5日12時14分許，從北韓黃海北道黃州一帶升空射向朝鮮半島東部海域，並飛行1000公里左右，落在日本防空識別區水域。

應南韓、美國和日本的要求，聯合國安理會將於當地時間6日上午在聯合國總部緊急開會討論應對北韓的飛彈演習。1050906

(中央社)