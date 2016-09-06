美大選倒數2個月 川普希拉蕊決戰俄州

美國總統大選進入倒數2個月的衝刺階段，民主黨的希拉蕊與共和黨的川普，今天不約而同都到搖擺州之一的俄亥俄州（Ohio）拉票，兩人還首度邀請媒體搭上各自的私人專機。

路透社報導，川普（Donald Trump）與希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）都邀了向來被視為對候選人有敵意的媒體搭上私人專機。希拉蕊邀記者搭機，更是去年12月以後首次與媒體聚會。

川普到的是俄州的坎菲爾德（Canfield），希拉蕊則到克里夫蘭。兩人的飛機都停在克里夫蘭機場，相隔僅200碼，彰顯俄亥俄州在這次美國大選的重要地位。

俄亥俄州被視為是4個尚未確認誰屬的搖擺州之一，這些搖擺州的選舉人票，具有決定最終勝負的關鍵影響力。另3個搖擺州為佛羅里達、賓夕法尼亞和維吉尼亞。

根據最新一次的路透社-易普索（Reuters-Ipsos）民調，川普以40%的支持度領先希拉蕊的39%，其他單位的民調也顯示希拉蕊領先的差距縮小。

法新社報導，兩名候選人都利用勞動節的假日，主張自己才是最符美國勞工階級利益的人選。

不過希拉蕊卻患上競選以來最嚴重的咳嗽，使她常需暫停說話來喝水，聲音也明顯沙啞。儘管她稱只是季節性過敏，卻仍增加外界指68歲的希拉蕊有嚴重健康問題的質疑。

希拉蕊藉駭客攻擊民主黨的網站及亞歷桑那州的選民登記資料系統，強調應嚴肅看待俄羅斯介入美國大選的問題，她還暗指莫斯科在幫川普助選。

希拉蕊說：「這些事都發生在川普成為候選人之後，我想這非常耐人尋味。」

川普則猛轟希拉蕊對移民問題拿不出辦法。他說：「希拉蕊的真正計畫，就是等同大赦，在希拉蕊主政之下，人們可以蜂擁跨越邊界，完全不在乎都是些什麼樣的人。」

俄亥俄州的民主黨參議員布朗（Sherrod Brown）認為，川普在俄亥俄州的壓力比希拉蕊大得多。

布朗說：「如果川普輸掉俄亥俄州，那他在大選也完了；希拉蕊則輸得起俄亥俄州，因為她會拿下維吉尼亞、北卡、科羅拉多及其他搖擺州。」（譯者：中央社陳亦偉）1050906

(中央社)