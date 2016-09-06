胃食道逆流危險4族群 你上榜了沒

現代人工作忙碌，太晚下班，晚餐跟著晚吃又吃太多，愛喝咖啡、茶飲，都是胃食道逆流高危險因子。醫師提醒，男性、中壯年、抽菸喝酒、肥胖者應注意。

聯安診所分析民國95年到104年健檢數據，發現逆流性食道炎患者10年內攀升近3成；進一步分析102年到104年1萬5844名健檢民眾發現，平均每4人就1人處在逆流性食道炎風險中，其中超過8成患者為男性，男性罹患風險為女性的2.6倍。

聯安診所院長鄭乃源今天表示，以往胃食道逆流多是歐洲國家多於亞洲，但分析國際醫學文獻發現，台灣已趕上歐洲先進國家腳步，台灣逆流性食道炎盛行率為15.6%，居亞洲之冠。

鄭乃源表示，胃食道逆流依黏膜受損輕重程度分為ABCD四等級，A型最最輕微，此次分析數據以A級為最多超過6成。進一步分析發現，6成以上患者都無明顯症狀，甚至最嚴重的D級也有75%的人沒有自覺症狀，容易輕忽疾病風險。

48歲張先生不菸不酒，但因工作繁重、壓力大，常常很晚下班、很晚吃晚餐，且又吃很多，飯後還會泡茶或咖啡抒壓，睡前還會吃洋芋片等點心。雖然健檢時早就發現有胃食道逆流問題，但因沒有症狀就輕忽不管，今年檢查時逆流情形更嚴重。

鄭乃源分析，現代人胃食道逆流情況增加跟生活習慣、飲食有關係。很多人愛吃宵夜，但進食時間太接近睡覺時間，胃裡面充滿食物，刺激胃酸分泌，當胃被撐大，控制食物不要逆流到食道的賁門也會撐大；吃完東西又去睡覺，躺平的時候因缺乏地心引力造成的位差，胃裡面的東西就容易逆流。

他說，很多人又喜歡喝咖啡、濃茶，但咖啡、濃茶也會讓賁門張力變鬆，也會增加胃酸分泌。

胃食道逆流危險4大族群，鄭乃源表示，從健檢結果發現，男性、中壯年、抽菸喝酒、肥胖者是危險4大族群。男性比女性容易胃食道逆流，因男性生活、飲食習慣普遍較不注重，交際應酬、菸酒狀況較多；肥胖者則是因為飲食容易過量、負壓較大，比較容易逆流。

鄭乃源提醒，預防或改善逆流性食道炎最重要的是調整日常的飲食與生活型態，戒菸酒、少咖啡濃茶，維持正常體重；進食順序應掌握乾濕分離原則，先喝湯再吃固體食物，採取溫和飲食、少吃刺激性食物，每餐只吃7分飽，睡前3到4小時不進食。1050906

(中央社)