宣揚南海主權 學者籲海巡加強執法
政治大學台灣安全研究中心今天在台北舉辦「南海仲裁案裁決後我國的因應之道」研討會，學者建議，海巡署應在太平島周圍加強執法，主張200浬的經濟海域。
台灣師範大學政治所教授王冠雄表示，台灣面對南海爭議，除了口頭上說不能接受仲裁結果，還要在行為上有所作為。
王冠雄認為，最具體的作法，就是在太平島周圍宣告200浬的經濟區，用執法能量保護周圍漁業資源。海巡署應有更多作為，包括逮捕其他國家漁船、罰款等。
王冠雄表示，據他耳聞，南海仲裁結果公布後，台灣與菲律賓雙方交涉漁業問題，菲方說台灣要捕魚可以，但需先承認太平島涵蓋在菲律賓的200浬裡面。
王冠雄認為，台灣在南海爭議必須表現出自主能力，國外的干擾必然存在，但換個角度思考，台灣在南海的勢力完全被打掉，對美國也不見得有利。
政大台灣安全研究中心執行長劉復國表示，面對南海爭議，台灣不應「自動撤退」，不要說中國大陸主張的，台灣就要退卻。例如陸方的九段線主張，其實是來自中華民國更早的十一段線。
劉復國表示，關於漁業權益，台灣政府應堅決向菲律賓反映「不接受仲裁結果」，堅持到底。1050906
(中央社)
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